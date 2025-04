Ação da Unisocial supera expectativas e arrecada cerca de 200 toneladas de alimentos na Bahia ‘Driblando a Fome’ começou às 14h no Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA), com cerca de 40 mil pessoas Cidades|Do R7 05/04/2025 - 16h19 (Atualizado em 05/04/2025 - 16h48 ) twitter

Ação da Unisocial supera expectativas e arrecada cerca de 200 toneladas de alimentos na Bahia Rogério Guimarães, da RECORD - 05/04/2025

Cerca de 40 mil pessoas lotaram, neste sábado (5), o Estádio de Pitaçu, em Salvador (BA), para assistir a uma partida de futebol solidária. O ‘Driblando a Fome’, ação da Unisocial da Igreja Universal, realiza sua quarta edição. Entre os jogadores da partida, está José Rodolfo Pires Ribeiro, conhecido como “Dodo” e ex-atacante do São Paulo. A ideia do evento, que tem entrada gratuita, era arrecadar 190 toneladas de alimentos, mas superou as expectativas arrecadando cerca de 200 toneladas, segundo o bispo Sergio Corrêa, responsável pela ação.

A marca inicial já correspondia a 30 toneladas a mais do que a edição anterior, que entregou 15 mil cestas básicas. A Unisocial é um programa mantido pela Igreja Universal e leva alimento para quem se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar. Para isso, colabora com instituições sociais cadastradas que socorrem pessoas vítimas da fome.

“A fome não tem religião, ela não tem hora. Quando bate, bate realmente para fazer a pessoa sofrer. A pessoa não consegue substituir a fome por nada”, observou Corrêa.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que, em 2023, quase 9 milhões de brasileiros sofriam com insegurança alimentar grave. O Estado do Nordeste lidera a lista, com pouco mais de 61%.

Durante o evento, haverá um momento denominado de “A Família ao Pé da Cruz”, que vai ser conduzido por Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do The Love School – A Escola do Amor, que vai ao ar na RECORD.

Enquanto a quarta edição da ação acontece, aqueles que desejam doar podem entregar alimentos não perecíveis em qualquer unidade da Universal em Salvador. Durante o evento, as doações também estão sendo recebidas.

Confira os nomes das celebridades e ex-jogadores que estão presentes no evento de hoje:

Bocão apresentador do Balanço Geral Bahia;

Jogador - Oseias;

Jogador - Lenilson;

Jogador - Alecsndro;

Jogador - Ed Carlos;

Jogador - Danilo Gomes;

