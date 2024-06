Adolescente é resgatado sem ferimentos após cair em poço de 2,5 metros de profundidade Caso aconteceu em Goiás; jovem brincava com amigos quando caiu no buraco e ficou cerca de 30 minutos esperando resgate

Garoto estava consciente e assustado (Divulgação/CBGO)

Um adolescente de 15 anos caiu em um poço de uma fundação nesse domingo (16) em Silvânia (GO). O buraco tinha 0,5 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. O jovem ficou ao menos 30 minutos dentro do buraco, mas foi retirado do local sem ferimentos. As imagens do resgate, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, mostram o adolescente espremido e com as mãos para cima dentro do poço.

O garoto estava brincando com os amigos quando caiu no buraco. A família acionou os bombeiros por volta das 18h, que ao chegarem no local encontraram o jovem assustado, mas consciente.

Apesar do susto, garoto não teve ferimentos (Divulgação/CBGO)

Os socorristas utilizaram técnicas de salvamento e conseguiram socorrer a vítima. Segundo os bombeiros, o garoto não apresentou ferimentos e, por isso, foi liberado.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro