Sandro Gomes é empossado como novo comandante do Corpo de Bombeiros do DF Segundo Gomes, prioridade será garantir atendimento de qualidade para a população

Sandro Gomes assume no lugar de Mônica Mesquita

O novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Sandro Gomes, foi empossado no cargo na tarde desta quinta-feira (13). Durante a solenidade, Gomes destacou que a prioridade será garantir um bom atendimento para a população.

Gomes disse que a estratégia é oferecer boas condições de trabalho aos militares, para que isso “reflita em uma sociedade bem atendida”.

A ex-comandante-geral, coronel Mônica de Mesquita Miranda, elogiou o sucessor dela. “Minhas expectativas são positivas para que faça um excelente trabalho e dê continuidade ao nosso legado. Comandar o Corpo de Bombeiros foi um trabalho árduo do qual muito me orgulho.”

A cerimônia teve a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), que disse que Gomes “está à altura para cumprir a missão de comandar a tropa”.

“Teremos agora a continuidade de uma excelente prestação de serviço da coronel Mônica. O currículo do Sandro está à altura para cumprir a missão de comandar essa tropa”, afirmou.

Quem é Sandro

O novo comandante-geral é natural do Rio de Janeiro. Sua trajetória na corporação teve início em março de 1995. O coronel Sandro Gomes ocupou o cargo de subcomandante-geral da corporação e subsecretário da Defesa Civil do Distrito Federal. Foi, também, diretor de Vistorias e comandante do 2º Grupamento Bombeiro Militar (Taguatinga).

Sandro Gomes é licenciado em engenharia civil e engenharia de incêndio, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV.