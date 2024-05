Associação doa cinco leitos completos de UTI para Canoas no Rio Grande do Sul Kits contam com equipamentos como ventiladores pulmonares, camas reclináveis, bombas de infusão, colchões, entre outros itens

Associação enviou 5 UTIs completas para Canoas (RS) Reprodução / RECORD

A Associação Saúde em Movimento doou cindo leitos completos de UTI para auxiliar os serviços médicos em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os leitos já foram enviados ao município gaúcho. A presidente da associação, Cláudia Vitti, conta que ao ver a tragédia sentiu que tinha de ajudar de alguma forma. Ela afirma que perdeu uma filha médica de 25 anos e, desde então, prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alacance para salvar vidas.

Os kits que compõem os leitos são completos e têm equipamentos como ventiladores pulmonares, suportes para soro, camas reclináveis, bombas de infusão, colchões, fados de fraldas, entre outros itens.

Segundo Cláudia, as pessoas que trabalham com saúde vivem no dia a dia a vontade de resgatar vidas. “Que com esses leitos seja devolvida a esperança, a força, a certeza de que Deus vai agir e vocês vão ver um novo amanhecer”, disse.

A Associação Saúde em Movimento é uma Organização Social que fornece serviços médicos hospitalares com a gestão de hospitais públicos. Entre os serviços prestados pela associação, estão consultas ambulatoriais, apoio ao diagnóstico, assistência a emergências, entrega de medicamentos, assistência intermediária, promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e produção do cuidado e imunização.

A cidade de Canoas iniciou nesta terça-feira (21) os trabalhos de limpeza em áreas onde a água recuou. A prefeitura orientou os moradores a deixar móveis na porta para remoção por caminhões. Sete bombas foram instaladas bombeando 8 mil litros por segundo; a previsão é ter 40 bombas operando até o final da semana, com esvaziamento total estimado em 15 dias. Ainda há 85 desaparecidos.