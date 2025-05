Avião de nariz para cima: aeronave da Azul Conecta fica ‘empinada’ em Viracopos Durante preparação para trajeto até o Rio de Janeiro, aeronave inclinou e encostou a cauda no solo; ninguém se machucou Cidades|Do R7, em Brasília 24/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 19h35 ) twitter

Incidente será analisado para investigar a causa Aeroin.net/Reprodução - 24.05.2025

Um avião modelo Cessna C208EX Grand Caravan, operado pela Azul Conecta, apresentou uma falha durante os procedimentos prévios à decolagem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), neste sábado (24). Ele acabou ficando ‘empinado’ ainda na pista.

O incidente ocorreu no momento em que o voo AD5144 seria preparado para seguir até o Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A aeronave inclinou para trás, deixando a cauda em contato com o chão e a roda do trem de pouso dianteiro suspensa. Informações preliminares apontam para um possível desbalanceamento de peso como fator envolvido na ocorrência.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa exata da falha.

Apoio para evitar instabilidade

Especialistas do setor explicam que esse tipo de aeronave costuma utilizar uma haste de apoio na parte traseira durante o tempo em solo, justamente para evitar esse tipo de instabilidade.

Segundo o portal Aeroin, referência no setor de aviação, esse dispositivo é considerado uma precaução padrão para o modelo.

Em nota, a Azul informou que a aeronave foi estabilizada e passará por inspeção técnica. Os passageiros desembarcaram com segurança e foram direcionados para outras opções de voo. “A empresa adota medidas preventivas com foco total na segurança de suas operações”, disse a companhia.

