Brasil entregou menos do que prometeu em relação às metas climáticas, diz ambientalista Ao todo, 111 países já entregaram relatórios de metas estabelecidas no Acordo de Paris

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Até agora, 111 países entregaram relatórios de metas climáticas do Acordo de Paris.

As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) precisam ser atualizadas a cada cinco anos.

O Brasil enfrenta dificuldades em cumprir suas metas climáticas, conforme Luiz César Loques.

É essencial que a população e instituições pressionem o governo a reduzir emissões de gases de efeito estufa.

Até o momento, 111 países já entregaram relatórios de metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris, as NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) devem ser atualizadas a cada cinco anos pelos 195 países que assinaram o documento. O acordo prevê a transferência de tecnologia e capacitação para auxiliar países mais pobres nas ações de mitigação, adaptação e cumprimento das contribuições.

Segundo Luiz César Loques, pesquisador do Neate (Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética), o Brasil teve dificuldade para entregar o que prometeu no último ciclo.

Contribuições Nacionalmente Determinadas devem ser atualizadas a cada cinco anos Reprodução/Record News

“Me parece um ponto importante de que em alguns outros países, sobretudo o Bloco Europeu, a população foi muito ativa na cobrança contra o governo de que cumprissem as metas que comprometeram a redução de emissões de gases de efeito estufa”, explica.

“É fundamental que não só as pessoas, mas as instituições relevantes para cada país, [...] possam efetivamente ser um vetor que obrigue, em um sentido legal e legítimo, o governo brasileiro a tomar ações que de fato possam reduzir as emissões do país”, diz o pesquisador em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11).

