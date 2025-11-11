Logo R7.com
Meio Ambiente


Brasil entregou menos do que prometeu em relação às metas climáticas, diz ambientalista

Ao todo, 111 países já entregaram relatórios de metas estabelecidas no Acordo de Paris

Cidades|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Até agora, 111 países entregaram relatórios de metas climáticas do Acordo de Paris.
  • As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) precisam ser atualizadas a cada cinco anos.
  • O Brasil enfrenta dificuldades em cumprir suas metas climáticas, conforme Luiz César Loques.
  • É essencial que a população e instituições pressionem o governo a reduzir emissões de gases de efeito estufa.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Até o momento, 111 países já entregaram relatórios de metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris, as NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) devem ser atualizadas a cada cinco anos pelos 195 países que assinaram o documento. O acordo prevê a transferência de tecnologia e capacitação para auxiliar países mais pobres nas ações de mitigação, adaptação e cumprimento das contribuições.

Segundo Luiz César Loques, pesquisador do Neate (Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética), o Brasil teve dificuldade para entregar o que prometeu no último ciclo.


Contribuições Nacionalmente Determinadas devem ser atualizadas a cada cinco anos Reprodução/Record News

“Me parece um ponto importante de que em alguns outros países, sobretudo o Bloco Europeu, a população foi muito ativa na cobrança contra o governo de que cumprissem as metas que comprometeram a redução de emissões de gases de efeito estufa”, explica.

“É fundamental que não só as pessoas, mas as instituições relevantes para cada país, [...] possam efetivamente ser um vetor que obrigue, em um sentido legal e legítimo, o governo brasileiro a tomar ações que de fato possam reduzir as emissões do país”, diz o pesquisador em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11).

