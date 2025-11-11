Brasil entregou menos do que prometeu em relação às metas climáticas, diz ambientalista
Ao todo, 111 países já entregaram relatórios de metas estabelecidas no Acordo de Paris
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Até o momento, 111 países já entregaram relatórios de metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris, as NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) devem ser atualizadas a cada cinco anos pelos 195 países que assinaram o documento. O acordo prevê a transferência de tecnologia e capacitação para auxiliar países mais pobres nas ações de mitigação, adaptação e cumprimento das contribuições.
Segundo Luiz César Loques, pesquisador do Neate (Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética), o Brasil teve dificuldade para entregar o que prometeu no último ciclo.
“Me parece um ponto importante de que em alguns outros países, sobretudo o Bloco Europeu, a população foi muito ativa na cobrança contra o governo de que cumprissem as metas que comprometeram a redução de emissões de gases de efeito estufa”, explica.
“É fundamental que não só as pessoas, mas as instituições relevantes para cada país, [...] possam efetivamente ser um vetor que obrigue, em um sentido legal e legítimo, o governo brasileiro a tomar ações que de fato possam reduzir as emissões do país”, diz o pesquisador em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11).
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!