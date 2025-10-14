Buzeira é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (14) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente em operação da Polícia Federal Buzeira/Instagram @buzeira_oficial - 21.01.2025

Buzeira é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (14). O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente em operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h48 desta terça.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Buzeira” são: São Paulo, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, apontou o Google Trends. Confira: