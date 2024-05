Campanha da Universal arrecada 264 toneladas de alimentos e faz entrega em Porto Alegre Iniciativa conta com participação de voluntários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; mais de 25 mil participam

Alimentos, água e outros itens foram arrecadados (IURD/Divulgação — 17.5.2024)

Cerca de 50 voluntários da Universal fizeram, na tarde deste domingo (15), em Porto Alegre, a entrega de 400 cestas básicas, 400 kits de higiene pessoal, 400 fardos de água e produtos de limpeza à população. A ação faz parte de campanha da igreja em prol do Rio Grande do Sul que já arrecadou mais de 264 toneladas de alimentos, 17 mil cestas básicas e 540 mil litros de água mineral para os afetados pelas enchentes que atingem o estado desde a última semana de abril. A arrecadação está sendo realizada nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além do próprio RS. Ao todo, pelo menos 25.611 voluntários participam da ação — 18.000 no Rio Grande do Sul, 6.401 em Santa Catarina, 1.000 em São Paulo e 210 no Paraná.

Além de alimentos e água, foram enviadas cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, fraldas descartáveis, roupas, produtos para animais e até um barco e dois motores de canoa. Mais de 20 carretas já levaram e continuam transportando as arrecadações.

Como ajudar

Preferencialmente, faça a sua doação por meio do Pix social@universal.org, “porque, como a Universal tem adquirido altas quantidades de alimentos, é possível conseguir uma negociação melhor, o que se converterá em mais doações”, informa a instituição. “A cesta básica de 13kg comprada por 58 reais (que custaria em média 100 reais) tem: um pacote de arroz de 5kg, feijão, sal, açúcar, 2 pacotes de macarrão, farinha de mandioca, café, molho de tomate e óleo”, explica.

É possível ainda levar a doação até uma Universal nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul.

