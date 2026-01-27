Candidatos serão ‘avaliados nos demais itens do percurso’ após retirada da baliza, diz diretora do Detran Departamento Estadual de Trânsito de SP aprova mudanças na prova prática para tirar CNH; carros manuais não são mais obrigatórios

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Detran-SP aprova o fim da baliza na prova prática para CNH.

Carros automáticos são agora permitidos nas provas de primeira habilitação e renovação.

Candidatos são avaliados em toda a experiência de direção, incluindo sinalização e semáforos.

A escolha entre veículo manual ou automático é opcional durante o exame prático.

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) aprovou mudanças na prova prática para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Entre as novidades o fim da baliza, teste que existia desde 1980.

Outra mudança é a autorização para usar os carros automáticos, tanto para renovar a CNH, quanto para quem vai tentar a primeira habilitação. Além de São Paulo, a medida é seguida por outros três estados: Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Medida de retirada da baliza faz parte de resolução e pode ser seguida por outros estados Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Talita Rodrigues, diretora de habilitação e consultores do Detran São Paulo, explica que “a retirada da baliza vem para atender a disposição da resolução 1020, do final do ano passado. Desde então, ela está vigente. E prevê, entre diversas mudanças, a retirada da baliza como etapa obrigatória no exame de direção veicular”.

Segundo ela, “o candidato hoje é avaliado em todo o percurso, ou seja, ele é avaliado na interpretação de sinalização, placas, sinalização asfáltica, semáforos, então hoje o candidato não tem mais a etapa da baliza, mas ele é avaliado nos demais itens do percurso”.

Sobre a utilização de veículos de condução automática durante o exame, a diretora afirma que, “o sistema separa a condição do veículo automático como opcional, então não é obrigatório o candidato ir para o exame prático com o veículo automático, ele pode optar com o veículo manual ou com o veículo automático”.

Talita garante ainda que, apesar das mudanças, existem outros elementos aferidos na realização do exame prático que objetivam garantir que aquele condutor que obtenha a aprovação e a CNH emitida esteja em condições de conduzir em sociedade.

