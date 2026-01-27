Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Candidatos serão ‘avaliados nos demais itens do percurso’ após retirada da baliza, diz diretora do Detran

Departamento Estadual de Trânsito de SP aprova mudanças na prova prática para tirar CNH; carros manuais não são mais obrigatórios

Cidades|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Detran-SP aprova o fim da baliza na prova prática para CNH.
  • Carros automáticos são agora permitidos nas provas de primeira habilitação e renovação.
  • Candidatos são avaliados em toda a experiência de direção, incluindo sinalização e semáforos.
  • A escolha entre veículo manual ou automático é opcional durante o exame prático.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) aprovou mudanças na prova prática para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Entre as novidades o fim da baliza, teste que existia desde 1980.

Outra mudança é a autorização para usar os carros automáticos, tanto para renovar a CNH, quanto para quem vai tentar a primeira habilitação. Além de São Paulo, a medida é seguida por outros três estados: Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.


Medida de retirada da baliza faz parte de resolução e pode ser seguida por outros estados Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Talita Rodrigues, diretora de habilitação e consultores do Detran São Paulo, explica que “a retirada da baliza vem para atender a disposição da resolução 1020, do final do ano passado. Desde então, ela está vigente. E prevê, entre diversas mudanças, a retirada da baliza como etapa obrigatória no exame de direção veicular”.

Segundo ela, “o candidato hoje é avaliado em todo o percurso, ou seja, ele é avaliado na interpretação de sinalização, placas, sinalização asfáltica, semáforos, então hoje o candidato não tem mais a etapa da baliza, mas ele é avaliado nos demais itens do percurso”.


Sobre a utilização de veículos de condução automática durante o exame, a diretora afirma que, “o sistema separa a condição do veículo automático como opcional, então não é obrigatório o candidato ir para o exame prático com o veículo automático, ele pode optar com o veículo manual ou com o veículo automático”.

Talita garante ainda que, apesar das mudanças, existem outros elementos aferidos na realização do exame prático que objetivam garantir que aquele condutor que obtenha a aprovação e a CNH emitida esteja em condições de conduzir em sociedade.

Search Box

Busque no R7

 

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Detran (Departamento Estadual de Trânsito)

São Paulo (Estado)

Amazonas

Mato Grosso do Sul

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.