Carga de canetas emagrecedoras é apreendida dentro de pneu de carro no MS

Produtos são de origem estrangeira e têm entrada proibida no país; motorista informou que receberia pagamento para transportar mercadoria

Cidades|Do R7, com RECORD NEWS

Uma carga de medicamentos para emagrecimento que teria como destino o estado de São Paulo foi apreendida em uma rodovia. O material estava em um pneu de carro. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização em uma estrada de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (12).

Os produtos — de origem estrangeira e com entrada proibida no país — estavam escondidos dentro do estepe do veículo abordado. O motorista informou que receberia pagamento para transportar a mercadoria até São Paulo. O prejuízo estimado ao crime ultrapassa R$ 88 mil.

