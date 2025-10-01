Comércio online de bebidas alcoólicas dificulta fiscalização, diz presidente da Abrabe Cristiane Foja alerta para riscos de adulteração e falta de controle sobre produtos vendidos em ambientes digitais

Aumento do comércio de bebidas alcoólicas online pode dificultar a fiscalização.

Em estabelecimentos físicos, é obrigatória a apresentação de documentos de originalidade.

Tarcísio de Freitas cria gabinete de crise para investigar adulteração de bebidas com metanol.

Casos de adulteração foram registrados em São Paulo e Pernambuco, com mortes e casos de cegueira.

Expansão das vendas em plataformas digitais expõe brechas regulatórias e dificulta o controle sobre a origem das bebidas Reprodução/Record News - 01.10.2025

Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (30), Cristiane Foja, presidente da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), explica que o aumento do comércio de bebidas alcoólicas em plataformas digitais pode impactar diretamente na falta de fiscalização dos produtos comercializados, devido à diferença entre a regulamentação do comércio físico e o online.

“No comércio físico, o estabelecimento comercial é obrigatório apresentar os documentos comprobatórios da originalidade da bebida alcoólica, então qualquer estabelecimento tem que deter esse liame [...] Já no comércio online não, principalmente nas plataformas, o vendedor cadastra oferta mesmo sem essa documentação”, afirma a especialista.

Também nesta terça-feira (30), o governador Tarcísio de Freitas anunciou a criação de um gabinete de crise para acompanhar os casos de adulteração de bebidas alcoólicas por metanol e negou o envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas ocorrências. Um bar localizado em um bairro nobre de São Paulo foi interditado após a contaminação da vodca utilizada nas caipirinhas.

Além da capital paulista, outras regiões do país também registraram casos de adulteração de bebidas com a substância. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou que três ocorrências estão sendo investigadas em Caruaru, no agreste do estado. Duas pessoas morreram e uma perdeu a visão.

