Como se manter seguro durante tempestades e alagamentos? Bombeira dá dicas e conselhos Preparo é essencial para evitar tragédias, pontua Olívia Perrone, porta-voz da corporação

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O estado de São Paulo enfrenta alagamentos frequentes devido às fortes chuvas.

A tenente Olívia Perrone sugere aguardar meia hora após alertas da Defesa Civil antes de se locomover.

Em caso de deslocamento a pé, é importante procurar abrigo e evitar estruturas altas.

Se estiver em um carro e ele começar a afundar, deve-se fechar portas e janelas e sair em busca de abrigo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O estado de São Paulo tem enfrentado alagamentos frequentes devido às fortes chuvas que atingem o território. Para entender como se prevenir e o que fazer nesses eventos, o Hora News entrevistou nesta terça (20) a porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Olívia Perrone.

Logo no início da entrevista, a profissional dá um conselho valioso: “Primeiro de tudo, vou me antecipar dessas chuvas. Assim que receber o alerta da Defesa Civil, aguarde meia hora dentro do trabalho ou de casa se tiver essa oportunidade. Essas chuvas são muito fortes, mas são rápidas”. Ela disse que o mesmo deve ser feito em casos de enchente.

Cidades de São Paulo têm enfrentado fortes alagamentos com chuvas de verão Reprodução/RECORD NEWS

Quando questionada ao que fazer quando é necessário se locomover a pé durante as chuvas, a tenente orientou que o ideal é procurar proteção e não subir em estruturas. “A gente não sabe até que altura a água vai atingir, ela sobe muito rápido. [...] pode ser que você esteja no meio do caminho e a enchente suba ainda mais”. Ainda assim, ela alerta: “As imagens são muito claras. A força d’água é muito forte. Achamos que vamos ter força e segurar, mas isso não é verdade”.

Uma das questões levantadas ao longo da entrevista foi a de como saber se a região em que alguém está é propícia para alagamentos. A especialista afirmou que em locais próximos de córregos isso é muito comum acontecer, mas que devido à urbanização das cidades, muitos desses corpos d’água ficam escondidos. Por isso ela dá a seguinte dica: “Se você estiver em uma rua que parece a letra ‘U’ pode ser que ali transborde ou haja alguma boca de lobo”.

Mas o que fazer quando se está a bordo de um carro? Segundo Olívia, o melhor é não arriscar em qualquer situação: “Eu consigo passar, o meu carro é alto. Só que ela vai se aprofundando na rua, o trânsito vai fechando e ela acaba encurralada”. Uma vez que o veículo começa a ficar submerso, o melhor a se fazer é fechar todas as portas e janelas e sair do carro em busca de abrigo.

Em caso de correnteza, a bombeira diz que, em tal situação extrema, a vítima precisa encontrar qualquer maneira para não ser levada pela água. Mais uma vez, ela afirma com segurança que o preparo é a etapa mais importante e que sair do carro logo no início do alagamento é o ideal.

