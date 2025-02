Cones de trânsito derretem em cidade do RS durante onda de calor O material teria se deformado em função da exposição ao sol e ao asfalto quente durante três dias Cidades|Do Estadão Conteúdo 12/02/2025 - 18h15 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h17 ) twitter

Cones 'derreteram' com o calor extremo Reprodução/Instagram

Cones de sinalização derretendo sob o calor intenso. Parece exagero, mas a cena foi registrada por um morador em Santa Maria na região central do Rio Grande do Sul. O derretimento foi confirmado pela prefeitura local. Os cones são feitos de material emborrachado e ficaram durante três dias sobre o asfalto quente, no estacionamento de uma unidade municipal. Os dois equipamentos danificados foram recolhidos e serão descartados.

Conforme a prefeitura de Santa Maria, os sinalizadores estavam no estacionamento da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, localizada na Avenida Medianeira, e foram colocados na tarde de sexta-feira (7), permanecendo no local durante todo o fim de semana. O material teria se deformado em função da exposição ao sol e ao asfalto quente durante três dias.

Uma corrente de aço que protege o estacionamento e estava próxima dos cones pode ter contribuído para aumentar o calor, segundo o município. Na segunda-feira (10), depois de ser constatada a deformidade nas estruturas, os cones usados na sinalização do local foram retirados e substituídos por outros.

No Rio Grande do Sul, segundo o Inmet, está mantido o alerta vermelho para grande perigo de onda de calor pelo menos até o início da noite desta quarta-feira. O aviso, no entanto, pode ser ampliado para mais dias, como aconteceu anteriormente. O início do ano letivo em 2.320 escolas da rede estadual de ensino do Estado, que começaria nessa segunda-feira, 10, foi adiado para a próxima semana, por determinação judicial.

O calor acima do normal se deve a uma grande massa de ar quente que atuou entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e a Argentina. Com a aproximação de uma frente fria, instalou-se um quadro pré-frontal com correntes de vento do norte em níveis baixos, elevando ainda mais a temperatura.

Na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, as máximas foram de 40 a 41 graus na Grande Porto Alegre, 41,3 em Uruguaiana e Campo Bom, 40,6°C em São Gabriel, 40,2°C em Camaquã e São Vicente do Sul e 40°C graus em Santa Maria.