COP30: Brasil pode dar exemplo de um setor rural sustentável, afirma professor País recebe evento mundial para discussão de medidas com foco no combate às mudanças climáticas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A COP30 acontece em Belém do Pará até 21 de novembro, reunindo 55 mil participantes de mais de 194 países.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância de um novo ciclo de ação em suas declarações de abertura.

O professor Daniel Vargas elogiou a postura do Brasil em ser líder nas discussões sobre transição energética e combate às mudanças climáticas.

O espaço dedicado ao agronegócio na COP30 é visto como um exemplo para o mundo de práticas sustentáveis na produção rural. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais de 50 mil participantes de 194 países se reúnem até 21 de novembro na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), em Belém do Pará. Após a cúpula dos líderes, realizada na última semana, foi divulgada a carta final com os compromissos para o evento, destacando a necessidade de que este seja o início de um novo ciclo de ação.

No discurso de abertura nesta segunda-feira (10), tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o presidente da COP, André Corrêa do Lago, defenderam o engajamento dos países nos compromissos de transição energética e financiamento para fundos ambientais.

‌



Presidência do evento é vista como vantagem para ditar rumos das discussões nos próximos dias Reprodução/Record News

Em entrevista ao Record News Rural desta terça-feira (11), Daniel Vargas, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e pesquisador sobre clima e transição verde, aponta que o país acertou em seu posicionamento de definir um alvo, focando as principais fontes de emissões que causam os problemas do clima: a queima de combustíveis fósseis.

Ainda segundo Vargas, os primeiros três dias do evento são fundamentais, já que é neste período que a presidência da COP direciona os temas prioritários e o rumo das discussões para negociação.

‌



“É claro que o Brasil, nessa posição de chefia ou de condução dos trabalhos, tem uma prerrogativa ímpar. [...] Isso tem um privilégio de a gente poder olhar para aqueles assuntos que são mais destacados, segundo a visão brasileira, mas tem também uma dimensão de ambição”, destaca o pesquisador.

Sobre a presença do agro na conferência, o professor destaca a importância e o ineditismo do espaço aberto para o setor, de modo a explorar inovações implementadas no campo. Para ele, a iniciativa da presidência da COP ao dedicar uma área para o agronegócio pode ser inspiração para o resto do mundo, como um exemplo a ser seguido de parceria da produção com técnicas sustentáveis.

‌



“Não é discurso, são exemplos em cada uma das cadeias, em todas as áreas da produção brasileira, nas diversas áreas e ecossistemas do país. Está aqui para mostrar ao mundo como fazer, um exemplo fantástico. Adoraria que esse exemplo brasileiro fosse incorporado em outras COPs em outras nações, porque é uma maneira concreta de mostrar não só o que se quer fazer com sustentabilidade, mas como se faz”, diz Vargas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!