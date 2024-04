Velório de Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, acontece no Rio de Janeiro O vocalista morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer inguinal

O vocalista morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos (Reprodução/Redes Sociais/@cantorandersonleonardo)

O velório de Anderson Leonardo, cantor e compositor do Grupo Molejo, teve início às 10h e está previsto para acabar às 15h30 deste domingo (28) na capela 9 do Cemitério Parque Jardim da Saudade, localizado no bairro da Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. O enterro ocorrerá logo em seguida. O vocalista morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer inguinal , na região da virilha, diagnosticado em 2022.

O artista era dono de umas das vozes mais conhecidas e animadas do pagode, principalmente na década de 90. O timbre se misturava com risadas que acompanhavam o cantor em apresentações e entrevistas. Fez sucesso com músicas como Cilada, Brincadeira de Criança e Dança da Vassoura.

Em 2016, para celebrar os mais de 30 anos de carreira, o grupo lançou o álbum Molejo Club, apostando na modernização de suas músicas, ao mesmo tempo em que mantinha o repertório clássico de alto-astral.