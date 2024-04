Grupo Molejo é assaltado no dia da morte de Anderson Leonardo Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu vítima de um câncer nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. No mesmo dia em que...

Grupo Molejo é assaltado no dia da morte de Anderson Leonardo

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu vítima de um câncer nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. No mesmo dia em que o cantor faleceu, poucas horas depois do anúncio da morte, a assessoria de imprensa do grupo informou que parte da equipe foi assaltada.

