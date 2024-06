Criminosos invadem casa e mantêm moradores reféns no Jardins, na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadem casa e mantêm moradores reféns no Jardins Reprodução/Record

Um grupo criminoso invadiu uma residência e está mantendo os moradores reféns no Jardins, bairro nobre na zona sul de São Paulo, desde às 11h24 deste sábado (29).

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia militar, agentes da 2ª Companhia do 23° Batalhão, além do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e o Choque estão no local. A negociação para liberação das vítimas segue em andamento.

Ainda segundo a PM, estão na casa dois reféns e três suspeitos, mas não há informações de feridos e nem de objetos roubados até a publicação desta nota. O caso deve ser registrado no 15° Distrito Policial do Itaim Bibi.