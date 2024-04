Grupo de assaltantes é preso após arrastão na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A polícia prendeu um homem e a apreendeu três menores de idade suspeitos de realizar arrastões, na zona sul de São Paulo. Com os bandidos, foram encontrados celulares, bicicletas e uma arma falsa. Eles atuavam em bairros nobres como Brooklin e Vila Olímpia. O grupo foi localizado com a ajuda do rastreador do telefone de uma das vítimas.