Domingo tem alerta de chuvas para 23 estados, e temperatura despenca no Sul e SP na segunda Alagoas, Sergipe e Pernambuco são as únicas unidades da federação fora de riscos dos temporais previstos para hoje, segundo o Inmet Cidades|Do R7 20/04/2025 - 08h48 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h01 )

Temperaturas deverão cair e chegar a menos de 15ºC em São Paulo nesta segunda CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 18.04.2025

O Domingo de Páscoa terá chuva intensa na maior parte do país. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial devido aos temporais previstos para 23 estados e o Distrito Federal neste domingo (20). Só Alagoas, Pernambuco e Sergipe estão fora da zona de alerta do instituto.

Existe a previsão de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h para hoje, embora o instituto admita que possa atingir até 50 mm ao longo do dia em algumas regiões. Os ventos deverão atingir velocidades entre 40 km/h e 60 km/h).

Apesar do alerta, o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Temperatura em São Paulo e no Sul

Uma massa de ar polar invade o território brasileiro entre a noite deste domingo e madrugada de segunda-feira. A previsão é que os termômetros recuem a até 10ºC na Serra Gaúcha e no sul do Rio Grande do Sul na segunda-feira (21).

Santa Cataria e Paraná também deverão ter temperaturas mínimas de até 15ºC nesta segunda, assim como a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas Gerais.

