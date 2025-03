Driblando a Fome deve arrecadar 190 toneladas de alimentos na Bahia Concentração marcada para 5 de abril será a 4ª edição do evento, que em 2024 entregou 15 mil cestas básicas Cidades|Do R7 28/03/2025 - 19h24 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento vai acontecer no Estádio do Pituaçu Divulgação/UNIcom

Personalidades do futebol brasileiro, inclusive jogadores que já usaram a camisa da seleção, vão disputar em 5 de abril, às 14h, no estádio do Pituaçu, uma partida solidária em Salvador. O jogo é contra um adversário sem igual: a fome.

A expectativa da organização é arrecadar 190 toneladas de alimentos — 30 toneladas a mais do que na edição anterior, que entregou 15 mil cestas básicas.

“A fome não tem religião, ela não tem hora. Quando bate, bate realmente para fazer a pessoa sofrer. A pessoa não consegue substituir a fome por nada”, destacou Sergio Corrêa, responsável pela ação.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Em 2024, Driblando a Fome entregou 15 mil cestas básicas Divulgação/UNIcom

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), quase 9 milhões de brasileiros sofriam com insegurança alimentar grave em 2023, quando foi feito o último levantamento: uma multidão de gente sem a certeza de ter comida na mesa todos os dias. O Nordeste liderou a estatística, com 61,2% dos domicílios pesquisados dentro da faixa vulnerável.

‌



O Driblando a Fome é uma ação da Unisocial — programa mantido pela Igreja Universal — para levar alimento a quem está em situação de vulnerabilidade alimentar e colaborar com instituições sociais cadastradas que socorrem pessoas vítimas da fome.

Com os professores da Escola do Amor

O momento especial do evento, denominado A Família ao Pé da Cruz, será conduzido por Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do The Love School – A Escola do Amor, que vai ao ar semanalmente na RECORD. O casal de palestrantes internacionais e conselheiros familiares e matrimoniais vai falar para 40 mil pessoas no Estádio do Pituaçu. A entrada é gratuita.

‌



Enquanto a edição do Driblando a Fome 2025 está sendo organizada, aqueles que desejam doar podem entregar os alimentos não perecíveis em qualquer unidade da Universal em Salvador.

“O que nós temos visto, quando chegamos até essas pessoas para entregar as cestas básicas, é um choro de alívio, um choro de alegria, de pelo menos por algum tempo ter tranquilidade para se alimentar e alimentar as crianças que são beneficiadas com a ação do Driblando a Fome”, pontuou Sergio Corrêa. Durante o evento, as doações também estarão sendo recebidas no local.

‌



Agenda: Driblando a Fome (Bahia)

Evento: Driblando a Fome, com o Clamor pela Família ao Pé da Cruz.

Data: 5/4.

Horário: 14h.

Local: Estádio do Pituaçu (governador Roberto Santos) — R. dos Radioamadores, 159–357, Pituaçu.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp