Enchentes no Rio Grande do Sul: sobe para 154 o número de mortos na tragédia Boletim da Defesa Civil do RS aponta também que 98 pessoas estão desaparecidas e mais de 78 mil, desabrigadas

Enchentes atingem mais de 460 cidades do Rio Grande do Sul (MISTER SHADOW/Mister Shadow/Estadão Conteúdo — 16.05.2024)

A Defesa Civil do Rio Grande divulgou na manhã desta sexta-feira (17) um novo boletim sobre a tragédia no estado. O número de mortes subiu para 154 pessoas. Agora são 98 desaparecidos caiu, 78.165 desabrigados.

Mais de 2,2 milhões de gaúchos foram atingidos e 540 mil moradores das cidades estão desabrigados. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 461 sofrem as consequências as fortes chuvas.

Doações

Na manhã desta sexta-feira a FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou que a partir de hoje não receberá mais doações de água e roupas, só serão aceitas doações de produtos de higiene pessoal, material de limpeza, alimentos da cesta básica e ração para pets.

