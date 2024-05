Cidades |Bruna Lima, do R7, enviada especial a São Leopoldo (RS)

Enchentes no RS: mulher perde móveis e tudo o que comprou antes de ocupar casa que alugou Evelyn Lima chegou a São Leopoldo há dois meses para recomeçar a vida: ‘Não acreditávamos que ia acontecer, ninguém acreditava’

Alto contraste

A+

A-

Evelyn perdeu tudo antes de ocupar nova casa Bruna Lima / R7

Ao voltar após seis anos para São Leopoldo (RS), a cidade de sua família, Evelyn Graziele Lima sonhava em recomeçar a vida junto a seu marido e filho. Ela guardava o que conseguiu comprar na garagem da irmã e tinha assinado havia pouco tempo o contrato de aluguel da casa onde iria morar. “Um dia antes, ficamos sabendo [do alerta de alagamentos], mas não acreditávamos que ia acontecer. Na verdade, ninguém acreditava.”

Evelyn afirma que no dia da inundação, pouco antes de a água subir, ela e a irmã decidiram procurar um local seguro. Agora elas estão em abrigos separados e não sabem como vai ser daqui para frente.

“Semana passada eu terminei de pagar minha cozinha. Eu tinha feito o contrato da casa de um ano, eu nem entrei na casa ainda”, lamenta. “Eu só quero ver agora quando eu for pegar minhas coisas. Não vai ter mais nada, né?”, afirma.

Evelyn e o marido conseguiram superar a dependência química há seis anos. Ela conta que só agora se sentia segura para voltar a São Leopoldo e recomeçar a vida.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Incertezas

Evelyn teme ter que sair do abrigo antes de a rotina na cidade se normalizarem. “Uma hora eles vão cansar. Disseram que é para levar três meses até voltar tudo ao normal. Para onde é que a gente vai? Porque uma hora eles vão cansar, vão querer abrir a escola de novo, e daí para onde é que a gente vai?”

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bruna Lima/R7 - 12.05.2024

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul subiu para 154 em consequência dos temporais que atingiram o estado desde o fim de abril, de acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil nessa sexta-feira (17). Neste momento, 98 pessoas continuam desaparecidas e há 806 feridos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5