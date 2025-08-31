Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em São Paulo por receptação de veículo de luxo Lamborghini estava sem placa e contava com aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA Cidades|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 13h36 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em São Paulo por dirigir Lamborghini sem placa.

Veículo registrado como apropriado indevidamente, com débitos de IPVA de R$ 1,3 milhão.

Carro pertence a empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

Identidade do ex-piloto é mantida em sigilo; ele foi preso por receptação e adulteração de placas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ex-piloto de Fórmula 1 foi preso com carro de luxo sem placa em São Paulo Reprodução/Polícia Militar São Paulo - 31.08.2025

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) por conduzir um carro de luxo sem placa, na zona oeste de São Paulo. O carro era uma Lamborghini Gallardoss, na cor vermelha.

Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O automóvel estava no nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. O motorista ainda tentou recolocar as placas antes da abordagem policial.

A identidade do ex-piloto foi mantida sob sigilo, mas ele foi preso por receptação e adulteração de placas. Em imagens divulgadas é possível ver o veículo de luxo que foi apreendido.

Carro receptado pela polícia era conduzido por ex-piloto de Fórmula 1 Reprodução/Polícia Militar SP - 31.08.2025

