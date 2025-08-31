Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em São Paulo por receptação de veículo de luxo
Lamborghini estava sem placa e contava com aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA
Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) por conduzir um carro de luxo sem placa, na zona oeste de São Paulo. O carro era uma Lamborghini Gallardoss, na cor vermelha.
Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.
O automóvel estava no nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. O motorista ainda tentou recolocar as placas antes da abordagem policial.
A identidade do ex-piloto foi mantida sob sigilo, mas ele foi preso por receptação e adulteração de placas. Em imagens divulgadas é possível ver o veículo de luxo que foi apreendido.
