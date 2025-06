Exposição a sol, chuva e trânsito marca realidade de crianças resgatadas do trabalho infantil Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado nesta quinta-feira Cidades|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalho infantil severo marca resgates de crianças nos últimos anos Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado nesta quinta-feira (12) com um dado alarmante: oito em cada dez crianças e adolescentes resgatados em situações de trabalho infantil desde 2023 estavam submetidos às piores formas de trabalho infantil. Os dados são do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Nesse intervalo, segundo a pasta, 6.372 crianças e adolescentes foram retiradas de atividades ilegais em todo o país, sendo que 86% delas trabalhavam com venda de produtos ao ar livre, carregando mercadorias sob exposição direta ao sol e à chuva, mediante esforço físico excessivo com sobrecarga muscular ou expostos ao risco de atropelamentos.

A classificação das piores formas de trabalho infantil considera atividades que envolvem riscos ocupacionais graves e impactos severos à saúde e ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

“Essas atividades são terminantemente proibidas para menores de 18 anos, independentemente das condições, por oferecerem riscos à saúde, ao desenvolvimento físico, mental, moral e social da criança e do adolescente”, explica a advogada especialista em direito do trabalho Karolen Gualda Beber.

‌



Ela lembra que a exploração do trabalho infantil ilegal sujeita o empregador a penalidades administrativas, civis e criminais, tais como: multas, cancelamento de inscrição e/ou CNPJ, obrigação de indenizar danos morais e materiais à criança/adolescente e a seus responsáveis e, nos casos mais graves, enquadramento em tipos penais, como exploração de trabalho escravo (artigo 149 do Código Penal) e crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Futuro das crianças atingido

O coordenador nacional de Fiscalização do Trabalho Infantil da Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE, Roberto Padilha Guimarães, destaca que o problema afeta tanto o presente quanto o futuro das vítimas.

‌



“O trabalho infantil compromete o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, afasta-os da escola e contribui para a reprodução de ciclos de pobreza e desigualdade social.”

Ele ressalta ainda que a erradicação do trabalho infantil exige um esforço conjunto entre poder público, trabalhadores, empregadores, sindicatos e sociedade civil.

‌



“Só com esse esforço coletivo será possível garantir a todas as crianças e adolescentes um futuro livre da exploração e com acesso real a oportunidades e dignidade.”

Denúncias

Casos de trabalho infantil podem ser denunciados por meio do Sistema Ipê Trabalho Infantil, canal exclusivo do Ministério do Trabalho e Emprego:

👉 ipetrabalhoinfantil.trabalho.gov.br/#!/

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp