FAB intercepta helicóptero venezuelano clandestino com 240 kg de drogas no Amazonas Durante a interceptação, o helicóptero fez um pouso forçado em uma área verde e o piloto conseguiu fugir Cidades|Do R7, em Brasília 10/09/2024 - 16h46 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h26 ) ‌



Drogas foram apreendidas pela PF Divulgação/ FAB

A Força Aérea Brasileira interceptou nesta segunda-feira (9) um helicóptero vindo da Venezuela que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro transportando aproximadamente 240 kg de drogas. A aeronave foi localizada pelo Comando de Operações Aeroespaciais próximo de Manaus (AM). Durante a interceptação, o helicóptero fez um pouso forçado em uma área verde e o piloto conseguiu fugir antes da chegada das autoridades.

Segundo a FAB, a aeronave ingressou no espaço aéreo brasileiro sem apresentar plano de voo e foi classificada como suspeita. A corporação informou que a interceptação da aeronave fez parte de uma operação integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras que tem por objetivo “combater ilícitos no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e órgãos de segurança pública”.

A operação, que teve participação da Polícia Federal, contou com duas aeronaves A-29 Super Tucano e um helicóptero H-60 Black Hawk.

Aviões clandestinos

De 2019 até julho deste ano, a Força Aérea Brasileira interceptou mais de 4 mil aeronaves. A ação ocorre quando o avião não tem autorização para estar no espaço aéreo brasileiro ou apresenta um comportamento considerado suspeito.

Veja o número de ocorrências por ano:

2019 - 843

2020 - 984

2021 - 1.147

2022 - 435

2023 - 404

2024 - 207 (até julho)