FAB realiza missão de transporte aéreo no RS para transferir pacientes em estado crítico Três bebês recém-nascidos e dois adultos foram transferidos do Hospital da Universidade Federal de Rio Grande para Canoas

FAB realiza missão de transporte aéreo (Divulgação/CECOMSAER - Arquivo)

A Força Aérea Brasileira realizou uma operação de transporte aéreo no último domingo (19) para realocar três bebês recém-nascidos e dois adultos em estado crítico do Hospital da Universidade Federal de Rio Grande para Canoas devido às condições precárias da unidade de saúde em meio às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Os pacientes foram transportados em segurança até a Base Aérea de Canoas. De lá, foram encaminhados para unidades de saúde de referência da região. “A cidade de Rio Grande está alagada, e o hospital está muito comprometido. Então, a evacuação, principalmente das crianças, tinha que ser imediata. E devido à estrutura das estradas e à gravidade da saúde delas, a melhor opção era o transporte aéreo”, afirmou o capitão Vinicius Guimarães Tinoco Ayres, da equipe médica da FAB.

A operação contou com a participação de profissionais de saúde e militares de diversas instituições, incluindo a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além dos integrantes da FAB.

20 toneladas de ração

A FAB embarcou na manhã do último sábado (18) 20 toneladas de ração doadas para o Rio Grande do Sul. Além da ração, para alimentar os cães e gatos vítimas das enchentes que devastaram a maior parte do estado, a aeronave KC-390 Millennium levou itens essenciais para pets, como caixas de transporte, camas e bebedouros.

Antes da decolagem, houve uma ação que contou com a presença de crianças e cachorros em um ato simbólico ao envio dos produtos para os animais do sul do país. A decolagem ocorreu às 11h32 da Base Aérea de Brasília com destino à Base Aérea de Canoas.

Resgates

Mais de 12 mil animais de estimação e silvestres já foram resgatados das áreas alagadas no estado. Entre os resgatados, há, principalmente, cães e gatos, mas também aves, guaxinins e cavalos.

De acordo com a secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, os animais resgatados passam por uma triagem veterinária. Os que estão em bom estado de saúde são devolvidos aos tutores. Quando estes não são identificados, os animais são enviados para abrigos públicos, organizações não governamentais ou para clínicas veterinárias, caso estejam feridos.