FAB transporta 30 toneladas em roupas de frio e cobertores para o RS

Alto contraste

A+

A-

Aeronave KC30 (A330): 30 toneladas em roupas de frio e cobertores para o RS (Sargento Müller Marin / CECOMSAER)

Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea de Brasília (BABR), na tarde desta quinta-feira (16/05), para a Base Aérea de Canoas (BACO), com 30 toneladas de itens de frio, entre eles, mais de seis mil cobertores e 250 caixas com agasalhos para adultos e crianças doados por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”.

Os “Voos do Calor Humano” são um desdobramento da campanha de arrecadação da FAB, onde serão transportadas mais de 100 toneladas de cobertores e roupas de frio, para atender à necessidade imediata da população do Rio Grande do Sul, em razão da contínua queda de temperatura na região.

Todo material doado foi acondicionado em caixas que lotaram o compartimento de carga e ocuparam as poltronas da aeronave do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT) - Esquadrão Corsário.

“Este é um voo humanitário que visa atender as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul e, em particular com agasalhos e cobertores, já que a temperatura na região está caindo. Ficamos satisfeitos em poder participar e realizar esses voos, levando os materiais que a população do Brasil inteiro tem doado. Vamos continuar enquanto for necessário”, afirmou o Comandante do Esquadrão, Tenente-Coronel Aviador Marcos Fassarella Olivieri.

Publicidade

O pouso na Base Aérea de Canoas está previsto para 20h30 desta quinta-feira.

Todos Unidos pelo Sul

Publicidade

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30 de abril, com resgates de pessoas ilhadas, e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.