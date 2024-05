Anac libera base aérea de Canoas para voos comerciais

Alto contraste

Base aérea se torna alternativa para transporte (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 05.05.2024)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou a operação de voos comerciais na base aérea de Canoas (RS), localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A base aérea servirá como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

A responsabilidade pelas operações será da concessionária Fraport, que administra o Aeroporto Salgado Filho. Essa medida foi articulada pelo governo como parte das malhas aéreas emergenciais no estado.

O pedido para essa liberação foi feito pelo Ministério de Portos e Aeroportos, visando garantir a conectividade e a oferta de serviços aéreos regulares à população da região metropolitana de Porto Alegre.

Em declaração no último dia 9 de maio, o Silvio Costa Filho alegou que a base aérea de Canoas terá a capacidade ampliada para receber até cinco voos diários, totalizando 35 voos semanais.

Fechado por ao menos 6 meses

O ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta , afirmou nesta quinta-feira (16) em entrevista ao Balanço Geral RS que o aeroporto de Porto Alegre (RS) deve ficar fechado ao menos por seis meses. O Aeroporto Salgado Filho está inoperante desde 3 de maio, por conta das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e já mataram 151 pessoas, segundo a atualização mais recente da Defesa Civil local. Segundo o ministro, 53 voos com destino ao RS já voltaram a funcionar, até o momento.

“Em menos de seis meses não acredito que volte a funcionar. A pista está embaixo d’água. Quando baixar, tem aquela parte que a gente conhece, operacional, mas vai ter de ser eito um grande estudo. Essa pista virou uma espécie de esponja. Possivelmente terá de ser feito um trabalho de sondagem para reforço dessa pista. Não sou técnico da área, mas pelo que estou acompanhando, sinceramente, acho que, dificilmente, em menos de seis meses esse aeroporto volte a funcionar”, admitiu Pimenta ao apresentador Samuel Vettori.