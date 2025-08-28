Festival celebra 25 anos do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros Evento em São Jorge (GO) reúne saberes ancestrais, música, arte e sustentabilidade em uma semana de programação Cidades|Do R7 28/08/2025 - 19h32 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h32 ) twitter

Chapada dos Veadeiros vai receber o festival cultural Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

À sombra das serras da Chapada dos Veadeiros, o Encontro de Culturas Tradicionais chega à sua 25ª edição em 2025, reafirmando-se como espaço de resistência, diversidade e valorização dos povos tradicionais do Brasil.

Realizado na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás (GO), o festival ocorrerá de 13 a 20 de setembro e promete uma programação marcada por espiritualidade, celebração e reflexão.

Criado em 2000, o Encontro consolidou-se como um manifesto de preservação das raízes culturais brasileiras.

A edição deste ano traz como tema “a arte de nos fazermos presentes” e propõe discutir a importância da ancestralidade em um mundo cada vez mais distante das tradições comunitárias.

Programação

A programação inclui cortejos simbólicos, apresentações musicais, oficinas de arte, práticas sustentáveis e vivências conduzidas por mestres da cultura popular e tradicional.

Segundo os organizadores, cada atividade convida o público a uma imersão nas múltiplas formas de expressão que marcam a identidade brasileira.

Mais do que um festival, o evento é visto como espaço de fortalecimento de políticas públicas e valorização das comunidades tradicionais. “Cada rito, cada voz e cada gesto tornam-se testemunhos da nossa existência coletiva”, afirmam os organizadores.

Serviço

XXV Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros

📅 De 13 a 20 de setembro de 2025

📍 Vila de São Jorge – Alto Paraíso de Goiás (GO)

👥 Realização: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e Aldeia Multiétnica

🔗 Site: www.encontroteca.com.br

📱 Instagram: @encontrodeculturastradicionais

📺 YouTube: youtube.com/@EncontroDeCulturas

