Google Trends: crescem buscas sobre tremor de terra em Caxias do Sul (RS)

As buscas sobre tremores de terra em alguns bairros do município gaúcho de Caxias do Sul, na madrugada desta segunda-feira (13), estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares pesquisados na internet.

A secretaria municipal do Meio Ambiente informou que os tremores foram registrados em, ao menos, quatro bairros, em nota divulgada na manhã desta segunda-feira. Segundo a pasta, a situação é consequência da acomodação de camadas rochosas subterrâneas e não oferece riscos adicionais à população.

De acordo com o Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB), foram registrados, nas primeiras horas do dia, três tremores na Serra Gaúcha.

No último final de semana, partes do município voltaram a ser atingidas por chuvas torrenciais, causando mais deslizamentos de terra e danos na cidade.