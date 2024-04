Governo reconhece situação de emergência em 18 municípios de 10 estados

Alto contraste

Chuvas motivaram situação de emergência Chuvas motivaram situação de emergência (Fernando Frazão/Agência Brasil - 22.3.2024)

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 18 municípios de 10 estados por chuvas intensas, estiagem e doenças infecciosas virais. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26). Os municípios que têm a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil podem solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atender a população afetada no restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

O reconhecimento da situação de emergência deve ser solicitado pelo governador ou prefeito. O pedido é feito no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após análise das informações, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União. Em caso de necessidade, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil poderá reconhecer sumariamente a situação de emergência.

Veja a lista de municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal

• Candiba (BA) — Estiagem

• Irajuba (BA) — Estiagem

• Poções (BA) — Estiagem

• Tanhaçu (BA) — Estiagem

• Tejuçuoca (CE) — Estiagem

• São João do Soter (MA) — Chuvas intensas

• São Francisco (MG) — Chuvas intensas

• Itaporanga (PB) — Estiagem

• Ouro Velho (PB) — Estiagem

• Sumé (PB) — Estiagem

• Várzea Branca (PI) — Estiagem

• Araruna (PR) — Doenças infecciosas virais

• Maripá (PR) — Doenças infecciosas virais

• Peabiru (PR) — Doenças infecciosas virais

• Frederico Westphalen (RS) — Doenças infecciosas virais

• Iraí (RS) — Doenças infecciosas virais

• Florianópolis (SC) — Doenças infecciosas virais

• Poço Verde (SE) — Estiagem