Grupo criminoso que vendia cabos furtados de trens de Porto Alegre é alvo da Polícia Federal
Prejuízos aos cofres públicos podem chegar aos R$ 6 milhões; policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão
Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília
15/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h36 )

Cabos eram retirados de diversos pontos do sistema Divulgação/Polícia Federal - 15.10.2024

Uma operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (15), busca desarticular um suposto grupo criminoso que vendia cabos furtados dos trens urbanos de Porto Alegre (RS). Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. As ordens judiciais foram emitidas pela 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Novo Hamburgo, e as ações contaram com o apoio de forças de segurança locais.

Empresa responsável alerta para risco de graves acidentes Divulgação/Polícia Federal - 15.10.2024

Segundo a corporação, as investigações começaram a partir de uma denúncia feita pela operadora do sistema elétrico, em razão das repetidas ocorrências. Segundo a empresa, as situações estariam “gerando prejuízo de ordem pública, seja pela interrupção do principal transporte intermunicipal da região metropolitana, seja pelo elevado risco de graves acidentes”, afirmou a PF.

Ação contou com a participação de 50 policiais federais, além de aproximadamente 100 integrantes das demais forças de segurança Divulgação/Polícia Federal - 15.10.2024

A PF afirma que os prejuízos financeiros para os cofres públicos somam mais de R$ 6 milhões, referentes ao custo da reposição dos materiais e à colocação de reforços de proteção, além do alto risco de acidentes e do comprometimento do serviço.