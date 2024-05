Hospital veterinário municipal de São Paulo ajuda no resgate de animais no RS Equipe foi enviada a Canoas para oferecer atendimento clínico, cirurgia, exames e tratamento; estimativa é atender mais de 2 mil bichos

Cão é resgatado em enchente em Porto Alegre (DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.05.2024)

O Hospital Veterinário de Campanha Cidade de São Paulo se uniu à força-tarefa para cuidar dos animais resgatados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Equipe da instituição municipal foi enviada a Canoas (RS), uma das cidades mais atingidas, para oferecer atendimento veterinário aos bichos resgatados.

A estimativa é atender cerca de 2 mil animais. A assistência será realizada todos os dias da semana, por tempo indeterminado. Foram montadas tendas para atendimento e para guardar insumos, na área da Universidade Luterana do Brasil.

São cinco médicos veterinários e três profissionais de apoio administrativo da equipe enviada. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos clínicos, cirurgias de baixa complexidade, exames de imagem e tratamento ambulatorial. Também serão enviadas duas ambulâncias-anfíbios, com médicos e enfermeiros.

A iniciativa conta também com parceiros das clínicas Anclivepa e da ONG Ampara, além do apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), mais de 2 mil animais foram resgatados desde o início das enchentes registradas no Sul do país, no fim de abril.

Nesta quinta-feira (9), uma égua ilhada por quatro dias em meio às cheias foi resgatada por homens do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. O animal foi sedado pelos militares e, em seguida, colocado em um bote. A situação da égua, que permanecia de pé sobre o telhado de uma casa rodeada por água no município de Canoas (RS), gerou comoção nas redes sociais.