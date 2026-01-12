Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Idoso de 93 anos escapa de incêndio pela varanda do vizinho; confira

A origem das chamas ainda não foi descoberta; caso aconteceu em Belém, no Pará

Cidades|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Em Belém, um idoso de 93 anos escapou do apartamento em chamas no oitavo andar pela sacada. Segundo as imagens filmadas por testemunhas, o homem caminhou por uma passarela externa e estreita que ligava sua varanda com a do vizinho.

O homem estava com o neto, que saiu ileso da situação, quando o fogo se alastrou pela residência, destruindo dois quartos do local.


As autoridades permanecem investigando a causa e origem das chamas.

Search Box

Busque no R7

 

Belém

Incêndio

Record

RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.