Idoso de 93 anos escapa de incêndio pela varanda do vizinho; confira
A origem das chamas ainda não foi descoberta; caso aconteceu em Belém, no Pará
Em Belém, um idoso de 93 anos escapou do apartamento em chamas no oitavo andar pela sacada. Segundo as imagens filmadas por testemunhas, o homem caminhou por uma passarela externa e estreita que ligava sua varanda com a do vizinho.
O homem estava com o neto, que saiu ileso da situação, quando o fogo se alastrou pela residência, destruindo dois quartos do local.
As autoridades permanecem investigando a causa e origem das chamas.
