Idoso de 93 anos escapa de incêndio pela varanda do vizinho; confira A origem das chamas ainda não foi descoberta; caso aconteceu em Belém, no Pará

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Belém, um idoso de 93 anos escapou do apartamento em chamas no oitavo andar pela sacada. Segundo as imagens filmadas por testemunhas, o homem caminhou por uma passarela externa e estreita que ligava sua varanda com a do vizinho.

O homem estava com o neto, que saiu ileso da situação, quando o fogo se alastrou pela residência, destruindo dois quartos do local.

‌



As autoridades permanecem investigando a causa e origem das chamas.

Search Box Busque no R7 Belém Incêndio Record RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!