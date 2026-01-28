Logo R7.com
Justiça determina prisão preventiva de homem que agrediu vítima recém transplantada no MS

Paciente passou por procedimento cirúrgico de urgência e pode perder totalmente a visão; agressor está detido desde o dia do ataque

Cidades|Do R7, com RECORD NEWS

A Justiça decretou a prisão preventiva do morador em situação de rua que agrediu um homem que passou por transplante de córnea, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele já estava detido em uma delegacia desde segunda-feira (26).

A vítima, de 44 anos, ia passar em uma consulta de acompanhamento, quando foi surpreendida pelo agressor, que dormia na calçada e de repente, se levantou já dando socos. O homem foi atingido no olho transplantado e precisou passar por um procedimento cirúrgico de urgência. Agora, ele pode perder totalmente a visão.

