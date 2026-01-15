Justiça reduz pena de Robinho devido a estudos e trabalhos realizados na prisão Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro e começou a cumprir pena no Brasil em 2024

A Justiça de São Paulo reduziu a pena do ex-jogador Robinho. Condenado a nove anos de prisão por estupro, o ex-atacante teve a pena reduzida em 160 dias devido a estudos e trabalhos realizados durante o cumprimento da condenação. Essa é a segunda vez que Robinho consegue diminuir o tempo de prisão por cursos e leituras.

A lei exige o cumprimento de 40% da pena antes da progressão, então o ex-jogador deve ficar em regime fechado, pelo menos, até 2027. Robinho foi condenado por estupro coletivo ocorrido em 2013, na Itália. Ele começou a cumprir pena no Brasil em 2024.

