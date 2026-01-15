Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Justiça reduz pena de Robinho devido a estudos e trabalhos realizados na prisão

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro e começou a cumprir pena no Brasil em 2024

Cidades|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

A Justiça de São Paulo reduziu a pena do ex-jogador Robinho. Condenado a nove anos de prisão por estupro, o ex-atacante teve a pena reduzida em 160 dias devido a estudos e trabalhos realizados durante o cumprimento da condenação. Essa é a segunda vez que Robinho consegue diminuir o tempo de prisão por cursos e leituras.

A lei exige o cumprimento de 40% da pena antes da progressão, então o ex-jogador deve ficar em regime fechado, pelo menos, até 2027. Robinho foi condenado por estupro coletivo ocorrido em 2013, na Itália. Ele começou a cumprir pena no Brasil em 2024.

Search Box

Busque no R7

 

Estupro

Justiça

Robinho

Brasil

São Paulo (Estado)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.