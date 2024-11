Lembra deles? Correios enviam em média oito mil telegramas por dia Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que mais enviam; correspondência é considerada documento oficial Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

Neste ano, Correios enviaram 1,5 milhões de telegramas Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

Em meio a tantas tecnologias de comunicação instantânea, o telegrama, serviço oferecido pelos Correios, ainda tem seu espaço e importância. Dados da estatal mostram que, no primeiro semestre de 2024, 1,5 milhão de telegramas foram enviados no Brasil, uma média de 8 mil correspondências por dia.

Segundo a empresa, o serviço é considerado um documento oficial, e por isso pode ser utilizado em convocações de concursos, perícias médicas e cobranças judiciais. O preço do telegrama pode variar entre R$ 10,74 e R$ 15,56.

“Com alta credibilidade, o telegrama atende às prescrições legais e auxilia na comunicação a todos os cidadãos, independentemente de terem acesso aos demais canais digitais”, explicam os Correios. A entrega ocorre em até quatro horas após a postagem em cidades com mais de 50 mil habitantes, e a impressão do objeto ocorre na unidade da própria empresa mais próxima do endereço do destinatário.

O número de envios também vem crescendo ao longo dos anos. Em 2020, os Correios registravam uma média diária de quase 7 mil telegramas. A partir de 2021, houve um crescimento anual em torno de 5%. Neste ano, apenas no primeiro semestre, foi registrado um aumento de 17% na média diária de telegramas postados em relação ao mesmo período de 2023.

Estados

Oito estados e o Distrito Federal correspondem a 90% do fluxo de telegramas captados nas agências, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ocupando as primeiras colocações.

Veja o ranking:

São Paulo - 53% dos envios totais

- 53% dos envios totais Rio de Janeiro - 12%

- 12% Minas Gerais - 9%

- 9% Paraná - 4%

- 4% Rio Grande do Sul - 3%

- 3% Goiás - 2%

- 2% Santa Catarina - 2%

- 2% Distrito Federal - 2%

- 2% Bahia - 2%

Serviço

Qualquer pessoa física ou jurídica pode enviar um telegrama nas agências dos Correios, pela Central de Atendimento ao Cliente (somente para clientes com contrato) ou pela internet.

Balcão: diretamente nas agências dos Correios

diretamente nas agências dos Correios Preço: R$ 15,56

R$ 15,56 Fonado: pela Central de Atendimento ao Cliente (CAC), somente para clientes com contrato - 3003 0800 - Capitais e Regiões Metropolitanas (fixo e celular) e Demais Localidades (celular)0800 200 0800 - Demais Localidades (fixo)

pela Central de Atendimento ao Cliente (CAC), somente para clientes com contrato - 3003 0800 - Capitais e Regiões Metropolitanas (fixo e celular) e Demais Localidades (celular)0800 200 0800 - Demais Localidades (fixo) Preço: R$ 12,96

R$ 12,96 Internet: pelo site da Loja Online

pelo site da Loja Online Preço: R$ 10,74