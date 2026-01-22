Meteoros são avistados no Rio Grande do Sul; confira as imagens Formados por toneladas de material espacial, eles entram na atmosfera todos os dias, mas a maior parte de desfaz antes de tocar o solo

Dezenas de meteoros cruzaram o céu do Rio Grande do Sul e iluminaram a noite com longos rastros de fogo. Os registros foram feitos pelos observatórios astronômicos de Santa Maria e do Clube de Astronomia de Santo Ângelo.

Apesar do susto, astrônomos afirmam que estes corpos celestes não passam de algumas toneladas de material espacial que entram na atmosfera todos os dias e que costumam se desfazer antes mesmo de atingirem o solo.

