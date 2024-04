Alto contraste

O Aeroporto Salgado Filho lança frequência de baixo custo para Buenos Aires. Operada pela JetSMART, é a primeira vez que a companhia aérea low cost e low fare (passagens mais baratas) irá atuar no Aeroporto Salgado Filho. As passagens estarão à venda a partir de 4 de abril, e o início da operação desta rota está previsto para a segunda semana de julho/2024, com três frequências semanais (quarta-feira, sextafeira e domingo). A justificativa para os preços significativamente mais baixos, em comparação ao mercado, é de que a empresa aérea oferece um modelo de operação simplificado, fazendo com que alguns serviços que são oferecidos pelas companhias tradicionais se tornem opcionais ao passageiro. "Operar mais voos no Brasil é uma grande conquista para nós. O mercado brasileiro é o maior do continente sul-americano, tem enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta de atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028", afirma Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de mercados internacionais da JetSMART. “A nossa parceria com a JetSMART é mais uma conquista para o aeroporto de Porto Alegre. Uma empresa aérea que traz um conceito de low cost e low fare e, assim, incentivará ainda mais essa rota internacional direta”, cita Edgar Nogueira, COO da Fraport Brasil.