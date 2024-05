Aeroporto Salgado Filho segue fechado por tempo indeterminado

Alto contraste

A+

A-

A Fraport Brasil anunciou a suspensão por tempo indeterminado das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, devido às condições climáticas adversas. Em contato constante com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas, a empresa está acompanhando e avaliando a situação. O Terminal de Passageiros está fechado, permanecendo apenas equipes essenciais para a segurança e gestão do local. Passageiros que ainda estavam no aeroporto foram encaminhados para hotéis e abrigos na cidade e a orientação é que entrem em contato com suas companhias aéreas (Gol, Latam e Azul) para mais informações sobre voos.