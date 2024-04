Anac anuncia redução de tarifas de embarque no Aeroporto Salgado Filho A partir de 1º de junho, o Aeroporto Salgado Filho, implementará uma redução de 11,9% nas taxas de embarque para voos domésticos e...

A partir de 1º de junho, o Aeroporto Salgado Filho, implementará uma redução de 11,9% nas taxas de embarque para voos domésticos e internacionais. A medida foi oficializada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme publicado no Diário Oficial da União. As taxas de embarque para voos domésticos cairão de R$ 53,14 para R$ 46,84, enquanto as tarifas para voos internacionais diminuirão de R$ 94,10 para R$ 82,94. https://twitter.com/mporoficial/status/1783881079151079607