Azul suspende operações no Aeroporto Salgado Filho até segunda-feira

A Azul está monitorando de perto as fortes chuvas no Rio Grande do Sul e ajustando suas operações de voo de acordo com as condições meteorológicas. Todos os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho foram cancelados até às 12h de segunda-feira, dia 6 de maio. A companhia aconselha seus clientes a evitarem deslocamentos para os aeroportos e a ficarem atentos às comunicações disponíveis no site e no aplicativo. Flexibilidade está sendo oferecida para remarcação de voos, sem multas ou diferenças tarifárias, para todos os voos afetados. A Azul expressa solidariedade a todos os afetados pelas condições climáticas adversas no estado do Rio Grande do Sul. Confira aqui os voos impactados.