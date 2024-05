Chuvas suspendem transporte intermunicipal no Rio Grande do Sul O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) anunciou que várias linhas de transporte intermunicipal de passageiros estão...

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) anunciou que várias linhas de transporte intermunicipal de passageiros estão suspensas ou passaram por alterações, devido às chuvas no Rio Grande do Sul. A Estação Rodoviária de Porto Alegre também enfrenta problemas de operação, resultando na suspensão de todas as linhas com origem ou destino na capital. Confira aqui as linhas afetadas.