Deslizamento de barreira interdita BR-116 em Morro Reuter

Um deslizamento de barreira ocorreu na noite de sexta-feira (24/05), no km 219 da BR-116, em Morro Reuter, levando ao total bloqueio do tráfego. As equipes do DNIT estão trabalhando para limpar a área e sinalizaram desvios pela cidade para os motoristas. https://twitter.com/DNIToficial/status/1794361018032046568