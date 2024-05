DNIT intensifica trabalhos nas rodovias do Rio Grande do Sul Os esforços de recuperação e manutenção das rodovias continuam intensos no Rio Grande do Sul, principalmente após às fortes chuvas....

Mobilidade Porto Alegre

Os esforços de recuperação e manutenção das rodovias continuam intensos no Rio Grande do Sul, principalmente após às fortes chuvas. Equipes estão concentradas na BR-116, onde ocorreu uma queda de barreira no km 191, entre Picada Café e Nova Petrópolis. O trabalho inclui remoção de material e limpeza da via para restabelecer a trafegabilidade. Além disso, o DNIT e o Ministério dos Transportes estão trabalhando na recomposição do aterro no km 318 da BR-158, na região de Santa Maria. Técnicos do DNIT estão mobilizados em todos os pontos de interdição para recuperar a acessibilidade, priorizando a segurança dos trabalhadores e dos usuários das vias. https://twitter.com/DNIToficial/status/1787210766971531765 https://twitter.com/DNIToficial/status/1787225132089450537 https://twitter.com/DNIToficial/status/1787256381428339165