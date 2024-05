DNIT libera tráfego na BR-116 na Região Metropolitana de Porto Alegre e na BR-392 em Santa Maria

Alto contraste

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou no início da noite deste domingo (05/05) dois importantes pontos que estavam bloqueados totalmente nas rodovias federais do Rio Grande do Sul sob administração da autarquia. Na Região Metropolitana de Porto Alegre já está operando em sistema de Pare e Siga o trecho entre Nova Petrópolis (km 183) e São Leopoldo (km 241) da BR-116. O segmento estava totalmente interditado há uma semana por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde a segunda-feira (29/04). O trecho de 58 quilômetros da BR-116 ficou bloqueado devido à queda de barreira em diferentes locais da rodovia. Para permitir a retomada do trânsito, durante a semana, as equipes removeram o material e fizeram a limpeza da pista. Contudo, devido à instabilidade da encosta, apenas uma faixa vai operar no momento. Esta ação, garante o tráfego também para as cidades de Picada Café, Morro Reuter, Dois Irmão, Ivoti, Estância Velha e Novo Hamburgo. No km 324,7 da BR-392, em Santa Maria, as equipes atuaram na recuperação da cabeceira da ponte sobre a várzea do Rio Vacacaí, garantindo, desta forma, a liberação temporária em Pare e Siga do fluxo entre Santa Maria e Caçapava do Sul. Os trabalhos iniciaram no sábado (05), quando o nível do rio baixou, oportunizando que a equipe desse celeridade aos trabalhos. Para restabelecer a trafegabilidade nas rodovias danificadas pelas condições climáticas severas que atingem o estado, as equipes da autarquia estão atuando dia e noite, mas sempre focadas na segurança dos trabalhadores e usuários das vias. https://twitter.com/DNIToficial/status/1787256381428339165 Fonte: DNIT