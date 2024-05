DNIT realiza obras emergenciais na BR-470 entre Veranópolis e Bento Gonçalves O DNIT está realizando obras emergenciais no Rio Grande do Sul, especificamente na BR-470, entre os quilômetros 193 e 202, nos municípios...

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/obras-br-470-dnit/

O DNIT está realizando obras emergenciais no Rio Grande do Sul, especificamente na BR-470, entre os quilômetros 193 e 202, nos municípios de Veranópolis e Bento Gonçalves. As equipes estão focadas em serviços de terraplenagem para melhorar as condições da via e garantir a segurança dos motoristas. https://twitter.com/DNIToficial/status/1795105988866912397