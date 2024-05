Entorno da Rodoviária de Porto Alegre alagado

Alto contraste

Na manhã deste sábado, 4 de maio, a EPTC divulgou imagens do entorno da Rodoviária de Porto Alegre que está completamente alagado. As imagens das câmeras (veja no tuíte abaixo) mostram o alagamento na Júlio de Castilhos com a Conceição. Portanto, tanto a Rodoviária, quanto a estação Rodoviária da Trensurb, estão fechadas, sem condições de operações. Pra quem precisar falar com a Rodoviária, segue os contatos: Telefone: (51) 3210-0101 WhatsApp: (51) 3210-0101 Fale Conosco: Site Site oficial: Veppo Instagram: @rodoviariapoa Facebook: @rodoviariapoa E-mail: internet@rodoviaria-poa.com.br https://twitter.com/EPTC_POA/status/1786741817150452126