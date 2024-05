EPTC reorganiza trajetos de ônibus em diferentes áreas da cidade

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/eptc-trajetos-onibus-areas-cidade/

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou ajustes nas rotas de algumas linhas de ônibus em diferentes regiões da cidade. Confira abaixo: Zona Norte: As linhas dos terminais Rui Barbosa e Parobé seguem pela Cristóvão até a Ramiro, retornando pela Cristóvão. Zonas Leste e Sul: Linhas Uruguai seguem pela esquerda na Loureiro da Silva até o Açorianos. Zona Leste: Já as linhas que normalmente acessariam o túnel seguem pela Osvaldo Aranha, seguindo pela esquerda na Sarmento Leite e entrando à direita na Luiz Englert, Paulo Gama e novamente na Osvaldo Aranha. Linhas para a Zona Sul: Salgado e Borges, utilizam a Luiz Englert e a Azenha, para voltar à Zona Sul, na área do Centro está normal. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1786720236529475846 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1786720240610562130