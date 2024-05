Gol cancela voos em Porto Alegre até terça-feira por questões de segurança Diante da situação de calamidade pública em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, a GOL cancelou todos os voos com partida...

Diante da situação de calamidade pública em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, a GOL cancelou todos os voos com partida ou chegada à capital gaúcha até terça-feira (07/05) para garantir a segurança dos clientes. O Aeroporto Salgado Filho permanece fechado e a empresa prioriza a segurança como seu valor principal. A GOL continuará informando clientes e a população sobre as atualizações da operação da companhia por meio de seus canais de comunicação. Para os clientes afetados, a empresa oferece facilidades de remarcação e cancelamento, com a opção de deixar o valor da passagem em crédito sem taxa de cancelamento e isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos da GOL. Os clientes podem entrar em contato com a central de atendimento da empresa para procedimentos de remarcação ou cancelamento.